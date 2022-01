Deense spionagechef al een maand in de cel op verdenking van lekken

Het hoofd van de Deense buitenlandse en militaire inlichtingendienst (FE) zit al een maand vast. Hij wordt ervan verdacht geheime, staatsgevoelige informatie te hebben gelekt.

In december werd duidelijk dat vier huidige en voormalige medewerkers van de twee geheime diensten die Denemarken kent zijn opgepakt. Maar tot vandaag was niet duidelijk dat een van hen Lars Findsen is, de hoogste baas van de FE.

De andere Deense geheime dienst is die van de politie, de PET. Die heeft de arrestatie van het viertal op 9 december bekendgemaakt. De PET zou de telefoon van Findsen in het onderzoek hebben getapt.

De naam van Findsen kwam naar voren na een rechtbankzitting in Kopenhagen waarin werd bepaald dat de naam bekend mocht worden. Findsen had het verzoek overigens zelf gedaan, zei de rechtbankvoorzitter. De spionagechef wil dat er opening van zaken wordt gegeven. Hij noemt de zaak tegen hem waanzin en zegt dat hij onschuldig is.

De drie andere verdachten zouden eerder al zijn vrijgelaten, Findsen zit dus nog in de cel.

Informatie gelekt

Omdat de zaak achter gesloten deuren plaatsvindt, is er maar weinig bekend over de beschuldigingen. Maar volgens Deense media wordt Findsen ervan verdacht informatie naar journalisten te hebben gelekt.

Findsen werd in augustus 2020 geschorst als spionagechef. De toezichthouder had kritische noten gekraakt over de FE, die onzorgvuldig zou omgaan met de gegevens van Deense burgers. Maar vorige maand oordeelde een onderzoekscommissie dat de geheime dienst binnen de kaders van de wet heeft geopereerd, waarna Findsens schorsing werd opgeheven.