Opstand in gevangenis Rotterdam, veel politie aanwezig

De politie onderzoekt een melding van een opstand in de Rotterdamse gevangenis De Schie. De politie is met veel wagens bij de gevangenis gearriveerd.

Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen, die over de gevangenissen gaat, wil niet spreken van een opstand en heeft het over een ordeverstoring. Het is niet bekend hoelang die al bezig is, maar volgens een woordvoerder is de situatie nog niet onder controle.

De directie van de gevangenis zou in gesprek zijn met de gedetineerden.

(later meer)