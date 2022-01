Groep gedetineerden in gevangenis Rotterdam terug naar cel na protest

In de Rotterdamse gevangenis De Schie heeft een groep gevangenen na de lunch geweigerd om terug te gaan naar de cel. Achttien gevangenen wilden hiermee protesteren tegen de coronamaatregelen in de gevangenis, die betekenen dat ze minder bezoek mogen ontvangen. Ze zijn inmiddels weer terug in hun cel.

Er is volgens de Dienst Justitiële Inrichtingen geen geweld gebruikt door de gevangenen of cipiers en er zijn geen mensen gewond geraakt.

De toegangsweg tot de gevangenis en de fietspaden erlangs waren uit voorzorg afgesloten.

Er was veel politie bij de gevangenis: