Rusland en VS voeren eerste gesprek over Oekraïne in Genève, verwachtingen laag

In Genève is vandaag een eerste gesprek geweest tussen Rusland en de VS over de crisis rond Oekraïne. De verwachtingen over de onderhandelingen de komende tijd zijn minimaal: het best denkbare resultaat lijkt te zijn dat de gesprekken kunnen blijven doorgaan.

Het overleg tussen beide landen was op hoog niveau, tussen de onderministers van Buitenlandse Zaken: aan Amerikaanse zijde de ervaren diplomaat Wendy Sherman, voor Rusland onderminister Sergej Rjabkov. Vlak voor de ontmoeting was de sfeer koel: de twee wisselden ten overstaan van de camera's alleen een korte blik. Na afloop maakten beiden geen inhoudelijke bijzonderheden bekend, ze wilden alleen kwijt dat het onderhoud "openhartig" (Sherman) en "complex" (Rjabkov) was, zoals diplomaten altijd doen als ze nog weinig vooruitgang hebben geboekt.

Rusland, dat een grote troepenmacht heeft samengetrokken aan de grens met Oekraïne, wil harde toezeggingen over de militaire toekomst van zijn buurland, dat wat Moskou betreft nooit lid mag worden van de NAVO. Verder willen de Russen dat de NAVO alle militaire activiteiten beëindigt in de landen in Midden- en Oost-Europa die sinds 1997 lid zijn geworden.

De Amerikanen en het bondgenootschap willen op hun beurt een Russische invasie in Oekraïne voorkomen, zonder op de eisen van het Kremlin in te gaan. Op de achtergrond spelen de spanningen die er al sinds 2014 zijn, toen Rusland het Oekraïense schiereiland de Krim annexeerde. Het Westen reageerde daarop met economische strafmaatregelen tegen Rusland.