Protesten in Israël tegen premier Netanyahu gaan door

Opnieuw demonstreren in Israël duizenden mensen tegen premier Netanyahu. Ze willen dat hij zijn post opgeeft omdat hij verdacht wordt van corruptie. De protesten zijn al wekenlang aan de gang.

In het centrum van Jeruzalem was geen toestemming voor het protest, maar toch zijn voor de ambtswoning van de premier zo'n 10.000 mensen op de been. De demonstranten negeerden aanwijzingen van de politie voor alternatieve routes en marcheerden vanuit verschillende delen van Jeruzalem naar de woning van Netanyahu aan Balfour Street.

Daar hingen ze enorme ballonnen op met de besmeurde hoofden van Netanyahu en zijn voormalige rivaal, maar nu coalitiegenoot Benny Gantz van de Blauw Wit-partij, zwaaiden met Israëlische vlaggen en de zwarte vlag van een van de protestbewegingen.