Fossiele resten compleet zeereptiel gevonden in hart van Engeland

Paleontologen hebben in een natuurpark in Midden-Engeland de fossiele resten uitgegraven van een ichthyosaurus, een zeereptiel dat leefde tussen 250 miljoen en 90 miljoen jaar geleden. De vondst is bijzonder omdat fossielen van uitgestorven zeedieren doorgaans worden ontdekt aan de Engelse kust.

Rutland Nature Reserve ligt op 50 kilometer van de zee. Miljoenen jaren geleden stroomde daar de oceaan.

Het verhaal begint een klein jaar geleden als onderhoudsman Joe Davis bij werkzaamheden aan een drooggelegd drinkwaterreservoir in het park iets vreemds uit de modder ziet steken. "Ik dacht eerst dat het wat stenen waren", zei hij tegen de BBC, "maar toen we goed gingen kijken, zagen we dat het wat anders was, het leek wel een deel van een kaak."

Davis belde met de de lokale autoriteiten en vroeg om raad. Die zeiden hem dat ze "geen dinosauriër-deskundige in huis hadden", maar dat ze wel even iemand "zouden laten terugbellen". Dat leidde tot een bezoek van paleontologen die de fossiele resten onderwierpen aan een eerste onderzoek. Hun conclusie: dit is geen dinosaurus maar een ichthyosaurus.