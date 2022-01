Stormloop bij aanvragen 10.000 euro subsidie in aardbevingsgebied

Bij verschillende gemeentehuizen in Groningen staan lange rijen voor het aanvragen van een subsidie van 10.000 euro per huishouden. Die is beschikbaar voor woningverbetering in het aardbevingsgebied. Er is ruim 220 miljoen euro beschikbaar, maar de verwachting is dat er meer aanvragen binnenkomen dan er budget is, meldt RTV Noord.

Sinds 09.00 uur kunnen tienduizenden huishoudens in het aardbevingsgebied op basis van hun postcode een aanvraag indienen. Als dat continu doorloopt, dan zou de pot in theorie morgenochtend al leeg kunnen zijn. Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voorspelde die stormloop zondag al.

Ook online zijn er lange wachttijden. "Op het piekmoment om 09.00 uur zaten er rond de 50.000 wachtenden in de rij", vertelt SNN-directeur Marjan Dol. Dat aantal daalt nu, waarschijnlijk hebben mensen dubbel ingelogd. Even na 10.00 uur stonden er nog zo'n 39.000 mensen in de online wachtrij. De wachttijd is inmiddels opgelopen tot enkele uren.

In Hoogezand stond rond 09.30 uur een rij van enkele honderden mensen bij het gemeentehuis.

Achter het net vissen

In juli 2021 kwam er ook al subsidie beschikbaar. Toen was het geld in zes dagen op, tot teleurstelling van veel Groningers. Zij krijgen nu dus een nieuwe kans.

Maar het lijkt erop dat er niet genoeg geld is om alle aanvragen te kunnen honoreren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in totaal 300 miljoen euro beschikbaar gesteld: in juli vorig jaar bijna 80 miljoen euro en nu dus ruim 220 miljoen euro. Al met al is er budget voor 30.000 toekenningen, nu is er nog ruimte voor 22.000. Maar er zijn in totaal ongeveer 53.000 huishoudens die in aanmerking komen voor de subsidie.

Een snelle rekensom leert dat als iedereen een aanvraag zou doen er meer dan 500 miljoen euro nodig is, en er dus een gat is van meer dan 200 miljoen euro. Ook nu weer zullen mensen dus achter het net gaan vissen. Dol erkent dat. "Er is minder budget dan er aanvragers zijn in het gebied. Maar wij gaan niet over het budget. Dat is aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en de politiek."

Demissionair minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken heeft al laten weten dat het totale budget van de subsidieregeling niet wordt verhoogd. Dat zou betekenen dat het geld na deze subsidieronde daadwerkelijk op is.

Nieuwe keuken of badkamer

De subsidie is bedoeld om achterstallig onderhoud te verrichten en de woning te verduurzamen en te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld met energiebesparende maatregelen. Inwoners kunnen ook een schilder laten komen, hun huis verbouwen of er een nieuwe keuken of badkamer van betalen.

Niet iedereen met aardbevingsschade kan aanspraak maken op deze subsidie. Voorwaarde is dat je huis niet valt onder het versterkingsprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen en dat het in het aangewezen postcodegebied staat. Ook 123 Drentse huishoudens, in de gemeente Aa en Hunze, mogen een aanvraag doen.