OMT-advies: 'Op meer plekken medisch mondmasker dragen'

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft vandaag het kabinet geadviseerd dat mensen een chirurgisch mondmasker (minimaal type 2) moeten dragen in publieke buitenruimtes waar niet voldoende afstand kan worden gehouden. Dat kan zijn in winkelstraten, bij sportevenementen, tijdens demonstraties en op drukke markten.

Ook in publieke binnenruimtes waar mensen bijeenkomen die niet tot hetzelfde huishouden behoren, wordt een chirurgisch mondkapje (zie kader) geadviseerd. Ongeacht of er afstand gehouden kan worden, adviseert het OMT dat iedereen vanaf 13 jaar continu een mondkapje draagt, ook wanneer iemand zit, behalve als er wordt gegeten of gedronken.

Locaties waarvoor dit geldt zijn hogescholen en universiteiten, horecagelegenheden, binnen-evenementen, culturele instellingen, bedrijven en kantoorruimtes en sportinstellingen, behalve wanneer iemand aan het sporten is.

"Deze maskers bieden een iets betere bescherming tegen uitstoot van virusdeeltjes in de omgeving dan niet-medische maskers en bieden de drager daarnaast ook meer bescherming tegen het oplopen van een infectie", schrijft het OMT.

Nadelen FFP2-masker

Kwetsbare personen kunnen ook een zogenoemd FFP2-masker overwegen in "ongecontroleerde" situaties. Hiermee bedoelt het adviesorgaan situaties waar er sprake is van veel bewegingen, waar de anderhalve meter niet gehandhaafd kan worden, waar wordt gezongen of geschreeuwd en waar de ventilatie in een binnenruimte mogelijk onvoldoende is.

Overigens zijn er ook nadelen verbonden aan het dragen van FFP2-masker, zegt het OMT, hoewel het betere bescherming biedt. Langdurig gebruik kan leiden tot benauwdheid, kortademigheid, vermoeidheid en hoofdpijn. "De kans is groot dat het masker sneller afgedaan wordt als het draagcomfort niet zo goed is", concluderen de adviseurs.