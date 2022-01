OMT-advies: 'Op meer plekken en momenten medisch mondmasker dragen'

Locaties waarvoor dit geldt zijn hogescholen en universiteiten, horecagelegenheden, binnen-evenementen, culturele instellingen, bedrijven en kantoorruimtes en sportinstellingen, behalve wanneer iemand aan het sporten is.

Ook in publieke binnenruimtes waar mensen bijeenkomen die niet tot hetzelfde huishouden behoren, wordt een medisch mondkapje geadviseerd. Ongeacht of er afstand gehouden kan worden, adviseert het OMT dat iedereen vanaf 13 jaar continu een mondkapje draagt, ook wanneer iemand zit, behalve als er wordt gegeten of gedronken.

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft vandaag het kabinet geadviseerd dat mensen een medisch mondmasker (minimaal type 2) moeten dragen in publieke buitenruimtes waar niet voldoende afstand kan worden gehouden. Dat kan zijn in winkelstraten, bij sportevenementen, tijdens demonstraties en op drukke markten.

Niet-medische mondmaskers : Voor deze maskers gelden geen wettelijke eisen over de kwaliteit en de bescherming die ze bieden. Niet-medisch mondmaskers beschermen niet de drager ervan, maar kunnen anderen wel beschermen als ze op de juiste manier gedragen en gebruikt worden.

Deze chirurgische maskers zijn minder effectief voor de bescherming van de zorgverlener tegen virussen van buitenaf, omdat er toch deeltjes uit de lucht via de zijkanten naar binnen kunnen komen.

Chirurgische of medische mondmaskers (type 1, 2 en 2R) Dit zijn zijn medische hulpmiddelen bedoeld voor zorgverleners die met patiënten werken. Een zorgverlener draagt zo'n masker om patiënt te beschermen tegen micro-organismen.

FFP-mondneusmaskers (FFP1, FFP2 en FFP3) : Dit zijn mondmaskers die volledig aangesloten op het gezicht gedragen worden. Ze zijn bedoeld om de drager te beschermen tegen het inademen van schadelijke stoffen die via de lucht verspreid kunnen worden. Dat kunnen ook virussen zijn.

Het OMT adviseert om uitsluitend gebruik te maken van chirurgische mondneusmaskers van "minimaal" type 2. "Deze maskers bieden een iets betere bescherming tegen uitstoot van virusdeeltjes in de omgeving dan niet-medische maskers en bieden de drager daarnaast ook meer bescherming tegen het oplopen van een infectie", staat in het advies.

De kwaliteit van niet-medische maskers die van verschillende stoffen zijn gemaakt wordt niet bewaakt, zegt het OMT. Dat is in lijn met internationale adviezen zoals van de WHO.

Op dit moment is het dragen van mondkapje verplicht op publieke locaties, zoals de supermarkt, het openbaar vervoer, de horeca en het onderwijs. Veel publieke locaties zijn tijdens de lockdown gesloten, maar mensen moeten wel een mondkapje blijven dragen op plekken waar dit verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer iemand in een winkel een bestelling komt ophalen.