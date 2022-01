Vloet keert terug bij Heracles Almelo: 'Iedere dag bezig met het ongeluk'

Rai Vloet zal maandag weer aansluiten bij Heracles Almelo. De middenvelder was lange tijd afwezig nadat hij in november betrokken was bij een ernstig auto-ongeluk waarbij een vierjarige jongen om het leven kwam.

"Natuurlijk ben ik in mijn hoofd iedere dag bezig met het ongeluk en de tragische gevolgen daarvan', zegt Vloet in een interview op het clubkanaal. "Ik zou willen dat ik de klok terug kon draaien. Wat het ook lastig maakt, is het besef dat ik mijn leven weer langzaam kan oppakken terwijl de getroffen familie dat niet kan."

Omdat de zaak naar het dodelijke ongeval nog loopt heeft technisch directeur Tim Gilissen in samenspraak met Vloet besloten dat hij weer kan aansluiten.

Gilissen: "We vinden dat we het recht zijn beloop moeten laten, we kunnen en willen niet op de stoel van de rechter gaan zitten. We willen Rai als goed werkgever de kans geven zijn werk weer te hervatten, maar het blijft een vreselijke situatie met heel veel verdriet, vooral voor de getroffen familie. Natuurlijk is het een lastige beslissing, en we snappen heel goed dat die emoties oproept, ook bij onszelf, maar het is een weloverwogen besluit."

Vloet en Gilissen deden hun verhaal bij het clubkanaal van Heracles Almelo. Zolang de gerechtelijke procedure loopt is hij niet beschikbaar voor de media.