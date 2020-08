Arsenal-trio onderuit tegen PSG, Lyon langs Bayern in Champions League

Vivianne Miedema baalt na de nederlaag tegen PSG - Reuters

Na Lieke Martens en Dominique Janssen, plaatste ook international Shanice van de Sanden zich zaterdagavond voor de halve finales van de Champions League voor vrouwen. Olympique Lyonnais, de ploeg van Van de Sanden, was met 2-1 te sterk voor Bayern München (Lineth Beerensteyn) en Arsenal (Vivianne Miedema, Daniëlle van de Donk en Jill Roord) ging met dezelfde cijfers ten onder tegen Paris Saint-Germain. Martens (FC Barcelona) en Janssen (VfL Wolfsburg) plaatsten zich vrijdag al voor de halve finales.

PSG kwam tegen Arsenal al na een kwartier spelen op voorsprong. Marie-Antoinette Katoto kwam na een strakke corner van Nadia Nadim goed voor haar tegenstander en werkte de bal in het Engelse doel. In het Estadio Anoeta in San Sebastián, de thuisbasis van Real Sociedad, kwam Arsenal vlak voor tijd op gelijke hoogte. Miedema, die net als Van de Donk een basisplaats had, had moeite om haar stempel te drukken in de aanval, maar dat lukte Beth Mead wel.

Vivianne Miedema (l) in duel met Irene Paredes - Reuters

De Engels international kreeg de bal aangespeeld in het strafschopgebied, draaide weg van haar tegenstander en krulde de bal fraai in de verre hoek. Beide ploegen waren in de rest van het duel redelijk aan elkaar gewaagd, maar uiteindelijk was het PSG dat aan het langste eind trok dankzij een doelpunt van Signe Bruun. Na zwak uitverdedigen van Katie McCabe pikte Katoto de bal op en leverde deze af bij Bruun die alleen nog maar haar voet tegen de bal hoefde te zetten.

Lyon moeizaam langs Bayern Olympique Lyonnais, al jaren de toonaangevende club in de Champions League, had in het San Mamés in Bilbao veel moeite met het stugge Bayern. Met Shanice van de Sanden op de bank wist de toernooiwinnaar van de afgelopen vier seizoenen maar lastig een vuist te maken. Toch moest de Duitse ploeg, waar Lineth Beerensteyn een basisplaats had, vlak voor rust capituleren. Een hoge bal van Eugénie Le Sommer viel achter de Bayern-verdediging en Nikita Parris was er als de kippen bij om de bal voorbij keeper Laura Benkhart te koppen. De twee kwamen daarbij wel hard in aanraking, maar Parris kon verder.

Lineth Beerensteyn (r) in duel met Eugénie Le Sommer - Getty Images