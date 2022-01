Power of the Dog en West Side Story winnen Golden Globes in sobere uitreiking

Ook de Nederlandse journalist Diederik van Hoogstraten klaagde over corruptie, pestgedrag en vriendjespolitiek binnen de organisatie. Volgens Van Hoogstraten werden pogingen om meer diversiteit te bewerkstelligen onder de leden geblokkeerd. Hij zegde zijn lidmaatschap per brief op.

Dat was een groot verschil met voorgaande edities, toen de prijzen steevast door bekende sterren werden uitgereikt tijdens uitgebreide, feestelijke ceremonies. De uitreiking was dit jaar niet op televisie of livestream te volgen, omdat de organisatie vorig jaar onder vuur kwam te liggen door een gebrek aan diversiteit. Het Amerikaanse tv-station NBC maakte daarop bekend de uitreiking van de Golden Globes niet uit te zenden .

De winnaars

The Power of the Dog won de Golden Globe voor de beste dramafilm, West Side Story van regisseur Steven Spielberg kreeg de prijs voor de beste musical of komedie. Will Smith kreeg de prijs voor beste acteur in een dramafilm, voor zijn rol in King Richard. Nicole Kidman werd beste actrice in een dramafilm, voor haar rol in Being the Ricardos, over actrice en comédienne Lucille Ball en haar man Desi Arnaz.

The Power of the Dog werd in totaal zeven keer genomineerd en won uiteindelijk ook in de categorieën beste mannelijke bijrol (Kodi Smit-McPhee) en beste regisseur (Jane Campion). West Side Story won ook de awards voor beste actrice in een komedie of musical (Rachel Zegler) en beste actrice in een bijrol in een komedie of musical (Ariana DeBose).

De film Belfast, die ook zeven nominaties in de wacht had gesleept, won er uiteindelijk één: die voor beste scenario.

De HBO-serie Succession, over een familie die eigenaar is van een wereldwijd mediaconglomeraat, won de Golden Globe voor beste dramaserie. HBO won ook in de beste musical of komedie met de serie Hacks. De populaire Netflix-serie Squid Game wist uiteindelijk één van de drie nominaties te verzilveren: die voor beste bijrol in een tv-serie. Die ging naar O Yeong-su.