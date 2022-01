Topfavoriete Jackson toch naar de Spelen na genereus gebaar van vriendin Bowe

"Het is het juiste om te doen," vertelde Bowe aan NBC Sports. "Ik twijfel er niet aan dat zij hetzelfde voor mij zou doen." Bowe komt in Peking wel in actie op de 1.000 meter en 1.500 meter.

De 29-jarige Jackson is pas vijf jaar actief als schaatsster, maar maakte sindsdien een stormachtige ontwikkeling door. Op de Spelen in Pyeongchang werd ze nog 24ste van de 31 deelnemers, maar het afgelopen jaar was ze in vier van de acht wereldbekerwedstrijden de beste op de 500 meter.

In Peking komen Femke Kok, Jutta Leerdam en Michelle de Jong in actie op de 500 meter voor Nederland.