Op het nieuwe natuurgras in Den Haag spelen ADO en Vitesse gelijk: 2-2

Zaterdagavond mochten de supporters van ADO Den Haag zich weer eens opmaken voor thuisduel van hun club. Dat was op 29 februari van dit jaar voor het laatst geweest. Toen werd er nog op kunstgras gespeeld, nu was de ondergrond een nieuwe natuurgrasmat.

ADO Den Haag kwam op voorsprong via één van de acht nieuwe spelers, Peet Bijen. De verdediger tikte van dichtbij binnen. Vijf minuten later kwam Vitesse via uitblinker Oussama Tannane op gelijke hoogte. Tannane had er zin in zo leek, de aanvaller liet enkele fraaie acties zien met als hoogtepunt een krachtige uithaal die uiteenspatte op de paal.

Ploeg- en naamgenoot Oussama Darfalou zette Vitesse op een 1-2 voorsprong, wat ook de ruststand was. De tweede helft speelde zich af in een veel lager tempo. ADO-spits Michael Kramer bepaalde de eindstand via een strafschop op 2-2.