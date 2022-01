Wekdienst 10/1: Rutte IV op het bordes • Topoverleg tussen VS en Rusland

Goedemorgen! Bijna een jaar na de val van het vorige kabinet wordt Rutte IV beëdigd. En Rusland en de VS voeren overleg in Genève over de situatie in Oekraïne.

De dag start regionaal grijs maar al snel wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het is daarbij rustig maar droog winterweer, met maximaal 5 of 6 graden. De komende dagen blijft het rustig winterweer met ruimte voor de zon maar ook wolkenvelden. Tijdens de nachten is een graadje vorst mogelijk.

Twintig maanden lang moesten ze wachten om te kunnen trouwen, maar afgelopen weekend gaven de Australiër Chris Quealy en de Britse Penny Steven elkaar eindelijk het jawoord. De 72-jarige Quealy had zijn Britse vriendin in 2020 via Zoom een aanzoek gedaan. Maar door alle reisbeperkingen vanwege corona, kon hij niet naar Engeland komen.

Couple separated by pandemic get travel exemption to marry https://t.co/o8M9ujegRb

Quealys familie in Australië volgde de bruiloft via een livestream. "Het heeft lang geduurd en we stonden voor veel uitdagingen, maar we zijn hier nu. We hebben het gedaan, we hebben het gedaan, we hebben het gedaan", zei Quealy.

Het stel ontmoette elkaar in 2015 in Spanje en reisde voor de pandemie regelmatig tienduizenden kilometers om elkaar te zien. Steven zei dat het een "zeer zware tijd" was geweest voor het paar, dat tweemaal per dag telefoongesprekken voerde. "Het heeft ons sterker gemaakt."