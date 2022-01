Woedende Anema zet kruis door medaillekansen massastart: 'Bedankt KNSB!'

Twintig medailles. Het is de oogst waarmee de Nederlandse delegatie maandag 21 februari op het vliegtuig van Peking naar Amsterdam kan stappen, berekende chef de mission Carl Verheijen vorige week bij de officiële overdracht van de olympische ploeg. Op de slotdag van de EK afstanden waarschuwde schaatscoach Jillert Anema evenwel dat het er met zekerheid één minder wordt. "Want op de massastart bij de mannen heb ik die medaille afgeschreven." De coach van Jorrit Bergsma was zondag niet boos. Nee, Anema was woest. Ziedend. Laaiend. Furieus. En vooral: ongemeen gefrustreerd. Diplomatie en nuance waren zeven minuten lang ver te zoeken en toen hij in de catacomben van Thialf verbaal om zich heen sloeg.

Quote Had mij gewoon de baas gemaakt. En laat iedereen zijn bek houden. Jillert Anema

De monoloog van Anema, in het schaatsen ook wel gekscherend het Orakel van Bontebok genoemd, volgde aansluitend op een zestien ronden durende parodie op topsport. Een haperend rondebord, het uitblijven van de bel voor de laatste ronde en miscommunicatie zorgden voor zand in de motor van de Nederlandse tandem Jorrit Bergsma-Marcel Bosker. Roemloos In de chaos die op de eindstreep ontstond stak Bergsma zijn schaats als zesde over de finish, ruimschoots achter de wel scherpe Belgische winnaar Bart Swings. Voor Bosker restte weinig dan de roemloze 21ste plaats. Dit krijg je er nou van, luidde het - kort resumerend - wanneer een bond als de KNSB de massastart niet als een volwaardig olympisch onderdeel ziet, fulmineerde Anema. "Iedereen denkt dat het allemaal appeltje eitje is. Nou, dat is het dus écht niet."

Anema richtte zijn woede vervolgens op alles en iedereen, behalve op Bergsma, zijn eigen rijder die zestien ronden lang geen moment de indruk wekte bij de les te zijn. Nee, het was allemaal de schuld van de KNSB. En van Douwe de Vries, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de rijdersraad van de schaatsbond. Die ook. Op voorspraak van De Vries had bondscoach Jan Coopmans in de aanloop naar het olympisch kwalificatietoernooi een lijst met namen van schaatsers ingeleverd die naast Bergsma in Peking de massastart zouden kunnen rijden. "Dat was het eerste moment waarop ik een kruis heb gezet door de medaillekansen op de massastart bij de mannen", zei Anema. "Die naam komt uit een groep langebaanschaatsers die dit onderdeel niet serieus neemt. Dan vraag je om problemen. Zoals je vandaag hebt kunnen zien." Het rijden van een massastart draait om inzicht en tactiek, doceerde Anema. "En zoiets moet je oefenen." Voor de tirade van Jillert Anema had oud-schaatser Mark Tuitert live op televisie ook al hard uitgehaald naar het selectiebeleid van de schaatsbond.

Anema: "Nederland had in de zomermaanden twee rijders voor dit onderdeel moeten aanwijzen. Met dat tweetal had je kunnen trainen en wereldbekers moeten rijden om zo de juiste wisselwerking te krijgen." Bosker zou in theorie een ideale partner voor Bergsma kunnen zijn, verduidelijkte hij. "Alleen moet je dan wel de tactiek volgen die voor de wedstrijd wordt afgesproken. En dat is vandaag niet gebeurd." Anema wilde niet spreken van kwade opzet. Hij hield het liever op onwetendheid van zowel Bosker als Coopmans. "Iedereen is van goede wil." Om daar ongemeen fel aan toe te voegen: "But they don't know shit!" Bla bla In zijn boosheid nam Anema gemakshalve iedereen maar de maat. "Niemand weet iets van het schaatsen van marathons. Wat ik hoor en lees, het is alleen maar bla bla. Níemand snap er ook maar een zak van. En daar baal ik van. Want wij nemen dit onderdeel wél serieus." "Iedere gouden medaille op de Olympische Spelen is evenveel waard. Je hoort de massastart daarom serieus aan te pakken. En dat doen we niet." Bondscoach Jan Coopmans gaf zondag tekst en uitleg over zijn keuzebeleid op de massastart.

