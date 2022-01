Vandalen besmeuren beroemde witte klif op Sicilië met rood poeder

De beroemde Scala dei Turchi-klif op Sicilië is door vandalen beklad met een rood poeder. Op de normaal witte klif zijn rode vlekken te zien.

Wie de poeder in de nacht van 7 op 8 januari op de klif heeft gegooid is niet bekend. Het lijkt te gaan om ijzeroxide dat ook in de voedingsindustrie wordt gebruikt. De politie is een onderzoek gestart en bekijkt beelden van beveiligingscamera's in de omgeving.

De hagelwitte klif trekt jaarlijks duizenden toeristen. De regionale president van Sicilië, Nello Musumeci, noemt de actie van de vandalen laf en een aanval op de schoonheid van het eiland.

Buurtbewoners proberen met man en macht de rode vlekken te verwijderen. Zij worden bijgestaan door experts op het gebied van restauraties van natuursteen. Ze zeggen dat de kans groot is dat de klif weer stralend wit zal zijn.