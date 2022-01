Wereldgoal niet genoeg voor Atlético, dat buiten Madrid blijft kwakkelen

Regerend Spaans kampioen Atlético Madrid is dit seizoen buiten Madrid kwetsbaar en slikt per uitduel bijna twee goals. Dat was ook zondagavond het geval. De huidige nummer vier speelde bij Villarreal gelijk: 2-2.

Ángel Correa opende op prachtige wijze de score. De Argentijn onderschepte de bal op de middenlijn en besloot direct een schot te wagen. Daarmee verschalkte hij Villarreal-doelman Gerónimo Rulli.

Na een door Gerard Moreno gemiste strafschop kwam de thuisploeg via Pau Torres en Alberto Moreno op voorsprong en Geoffrey Kondogbia maakte de 2-2 voor Atlético. Villarreal speelde zonder de niet fitte Nederlandse smaakmaker Arnaut Danjuma.

Sevilla blijft op vier punten van Real

Sevilla bracht het gat met koploper Real Madrid weer op vier punten. De nummer twee van Spanje won in een matig duel van Getafe: 1-0.