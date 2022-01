Bosz en Lyon winnen weer niet; ze laten voorsprong glippen tegen PSG

Peter Bosz heeft zich met Olympique Lyonnais nog niet uit het rechterrijtje van de Franse Ligue 1 kunnen spelen. Zijn ploeg had in de thuiswedstrijd tegen koploper Paris Saint-Germain lang zicht op drie punten, maar PSG kwam in het slotkwartier nog langszij: 1-1.

Lyon, dat in november voor het laatst won, kwam al na zeven minuten op voorsprong na een fraai staaltje combinatievoetbal, dat vanaf het eigen zestienmetergebied begon.

Trainer Bosz zag vanuit zijn dug-out hoe de bal over vijf schijven en binnen elf seconden bij de doorgebroken Lucas Paquetá terechtkwam. De Braziliaan schoot vervolgens hard en diagonaal binnen.

Invalbeurt Simons

De thuisploeg bleef daarna compact voetballen, waar de Parijse ploeg met basisspeler Georginio Wijnaldum moeite mee had. PSG-trainer Mauricio Pochettino bracht Xavi Simons halverwege de tweede helft nog binnen de lijnen.