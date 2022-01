Haaksbergen brengt laatste groet aan slachtoffer (12) klaphamerongeluk

Om de coronaregels na te kunnen leven, had de burgemeester ontheffing verleend voor het afscheid. "Dit is een ingrijpende gebeurtenis en dat vraagt om bijzondere aandacht", stelt Welten. "Dus in goed overleg met de Veiligheidsregio en de GGD is gekeken naar wat passend mogelijk zou zijn onder bepaalde voorwaarden."

De straat was afgezet, er waren verkeersregelaars aanwezig en alleen een vooraf aangewezen groep mocht condoleren. Iedereen die daarbuiten viel is nadrukkelijk gevraagd schriftelijk te condoleren.

Fataal ongeluk

Het slachtoffer was op oudejaarsdag met twee vrienden in de nabijheid van een klaphamer, een legaal apparaat om magnesiumpoeder of andere kruitmengsels te laten ontploffen. Details van het fatale ongeluk zijn nog onduidelijk, maar volgens buurtbewoners is het schaaltje waarin het explosieve poeder werd gelegd, uiteengespat, waarna metaaldeeltjes als granaatscherven rondvlogen. De 12-jarige jongen werd dodelijk in de borststreek getroffen.

Een 11-jarig vriendje raakte zwaargewond aan beide onderbenen. Hij is intussen uit het ziekenhuis ontslagen. Een derde jongen kwam met de schrik vrij.

Verdachte

De man die de klaphamer bediende, is meteen na het ongeluk aangehouden, maar inmiddels op vrije voeten. Wel blijft hij verdacht van dood door schuld.

Zijn advocaat liet eerder al weten dat de man jarenlange ervaring had met klaphamers en dat hij vlak voor de jaarwisseling via internet een nieuw exemplaar had aangeschaft. Onderzoek door de technische recherche moet uitwijzen wat er mis is gegaan.