Zeker negentien doden bij brand in appartementencomplex in New York

Bij een brand in een appartementencomplex in het stadsdeel The Bronx in New York zijn zeker negentien mensen om het leven gekomen, onder wie negen kinderen. Tientallen anderen raakten gewond, doordat ze veel rook hadden ingeademd. Dertien van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De brand ontstond op de tweede en derde verdieping van het complex, dat in totaal negentien etages telt. Het vuur verspreidde zich snel. Zo'n tweehonderd brandweerlieden werden opgeroepen om de brand te bestrijden. Volgens commandant Daniel Nigro van de New Yorkse brandweer troffen zij op iedere verdieping slachtoffers aan. "Dit is ongekend in onze stad."

Nigro spreekt van een van de ergste branden in de recente geschiedenis van New York. Op een persconferentie trok hij de vergelijking met een hevige brand in 'sociale club' Happy Land in 1990, waarbij 87 mensen omkwamen. Die brand was aangestoken.

De oorzaak van de brand in The Bronx wordt nog onderzocht. De autoriteiten gaan niet uit van brandstichting.