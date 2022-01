FC Eindhoven hofleverancier Oranje-selectie voor EK zaalvoetbal in eigen land

Bondscoach Max Tjaden heeft de selectie van de Nederlandse zaalvoetballers voor het EK in eigen land rond. FC Eindhoven, koploper in de eredivisie, is met vijf spelers hofleverancier. FC Marlène en Hovocubo leveren beide vier spelers.

Iliass Bouzit en Abdessamad Attahiri van Hovocubo zijn de opmerkelijkste afwezigen in de selectie. Beiden haalden met hun club de laatste zestien van de Champions League. Bouzit was met vijf goals in zes Europese wedstrijden topscorer van de club uit Hoorn.

Programma

Het EK wordt gespeeld in de Ziggo Dome in Amsterdam en MartiniPlaza in Groningen. De Nederlandse ploeg speelt zijn groepsduels tegen Oekraïne (19 januari), titelhouder én wereldkampioen Portugal (23 januari) en Servië (28 januari) in de hoofdstad.

De finale staat op zondag 6 februari op het programma in Amsterdam.

De selectie: Said Bouzambou, Dennis van den Eijnden, Manuel Kuijk, Oualid Saadouni, Jordany Martinus (allen FC Eindhoven), Mohamed Attaibi, Mo Darri, Amir Molkârâi, Barry de Wit (allen FC Marlène), Lahcen Bouyouzan, Yoshua St. Juste, Karim Mossaoui, Mats Velseboer (allen Hovocubo), Tevfik Ceyar (FCK de Hommel) en Jamal el Ghannouti (asv Lebo).