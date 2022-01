Gastland Kameroen komt blunder Onana te boven bij opening Afrika Cup

De Afrika Cup is begonnen. Vijfvoudig toernooiwinnaar Kameroen opende in eigen land met een overwinning. Tegen Burkina Faso trokken de Ontembare Leeuwen met 2-1 aan het langste eind. De Kameroense aanvoerder Vincent Aboubakar benutte voor rust twee strafschoppen.

In de aanloop naar de 33ste Africa Cup of Nations ging het vooral over veiligheid en corona. Bij Burkina Faso was sprake van een uitbraak. Het land miste zondag vanwege een positieve test Abass Traoré, Edmond Tapsoba, Soumaïla Ouattara, Saidou Simporé, Dango Aboubacar en bondscoach Kamou Malo.

Volgens de regels van het toernooi wordt een wedstrijd bij minder dan elf beschikbare spelers afgelast. Daarvan was geen sprake. Uit voorzorg kwamen alle landen met ruime selecties van 28 spelers naar het toernooi.