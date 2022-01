KNSB gaat vier schaatsers aanwijzen die als reserve naar Winterspelen kunnen

"In het worstcase-scenario hebben we reserves klaarstaan", vertelde technisch directeur Remy de Wit bij NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1.

Schaatsbond KNSB gaat de olympische ploeg voor de Winterspelen in Peking uitbreiden met vier reserves. De bond wil zowel bij de mannen als de vrouwen twee extra schaatsers aanwijzen die mee kunnen naar China, voor het geval er schaatsers niet in actie kunnen komen vanwege een coronabesmetting.

De KNSB wil de vier reserves op korte termijn aanwijzen. Woensdag 12 januari start namelijk het uitgebreide coronaprotocol richting de Spelen. Ook gaan de deelnemers dan in 'sociale isolatie', wat betekent dat ze eigenlijk alleen nog maar thuis en op hun trainingslocatie verblijven.

Precies twee weken voordat het grootste deel van de ploeg naar Peking vliegt (26 januari), worden alle schaatsers getest op het coronavirus. Een week voor vertrek gebeurt dat nogmaals en in de laatste dagen voor de reis heel frequent.

Om een eventueel coronageval op te kunnen vangen, is het de bedoeling dat de reserves op woensdag ook meegaan in het protocol. "Ze stappen dan waarschijnlijk de 26ste ook mee het vliegtuig in. Ze kunnen dan op de baan trainen tot de technische meeting op 4 februari."

Volgens de regels van het IOC mogen er na 4 februari geen schaatsers meer worden toegevoegd aan de selectie. Op 5 februari staat de eerste schaatsafstand gepland.

Nu achttien schaatsers

Na het olympisch kwalificatietoernooi van eind vorige maand in Thialf stelde de KNSB een ploeg samen van negen mannen en negen vrouwen die in actie mogen komen op de Winterspelen.

De Wit wilde nog geen schaatsers noemen die in aanmerking komen voor een rol als reserve. "Het moeten mensen zijn die op meerdere plekken inzetbaar zijn en kans hebben op goud", lichtte hij wel een tipje van de sluier.

"Ik ben er ook van overtuigd dat we het met de equipe die we meenemen, dus de negen heren en dames maar ook de shorttrackers, intern heel goed kunnen oplossen als er na 4 februari nog een besmetting plaatsvindt."

Bekijk de selectie hieronder.