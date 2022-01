Jeugdig Liverpool heeft moeite met derdeklasser, ook Spurs komen goed weg

Liverpool creëerde weinig, maar wist na ongeveer 35 minuten wel Kaide Gordon in het strafschopgebied te bereiken. Het 17-jarige talent nam de bal aan, speelde zich goed vrij en schoot beheerst binnen (1-1). Hij is nu de op een na jongste doelpuntenmaker ooit voor Liverpool.

Liverpool doet deze maand geen jasje, maar een dikke winterjas uit. Het coronavirus heeft ook in de selectie van trainer Jürgen Klopp toegeslagen en door de Afrika Cup mist de club ook nog eens sterspelers Sadio Mané en Mohamed Salah.

Ook zondag hingen er, zoals het goede tradities betaamt, Engelse bekerstunts in de lucht. Gisteren knikkerde Cambridge United, dat uitkomt op het derde niveau, Premier League-club Newcastle United in de derde ronde uit de FA Cup en vanmiddag hadden Liverpool en Tottenham Hotspur het in eigen huis lange tijd - ook al doen de uitslagen anders vermoeden - ook lastig met derdeklassers.

In Shrewsbury is de bekende film A Christmas Carol opgenomen, maar in tegenstelling tot het hoofdpersonage uit die film toonde de voetbalploeg zich niet bepaald 'vrekkig'. Aanvoerder Ethan Ebanks-Landell sloeg op een merkwaardige manier om zich heen en maakte hands. Fabinho benutte de toegekende penalty (2-1).

In de tweede helft bleef Shrewsbury Town hopen op een stunt en niet onterecht. De ploeg kreeg mogelijkheden, maar de stootkracht ontbrak. Uiteindelijk besliste Roberto Firmino de wedstrijd door een goal met de hak (3-1) en maakte Fabinho in de blessuretijd ook nog zijn tweede goal (4-1)

Tottenham komt ook goed weg

Tottenham Hotspur hield het in eigen huis lang spannend tegen een derdeklasser. Antony O'Connor zette Morecambe in de 33ste minuut op voorsprong. Een kwartier voor tijd scoorde Harry Winks pas de gelijkmaker. Vlak voor tijd beslisten Lucas Moura en Harry Kane de wedstrijd in het voordeel van de Londenaren.