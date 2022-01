Schouten na massastart 'uit het boekje' naar goud op EK, chaos bij de mannen

Irene Schouten heeft bij de EK afstanden in Heerenveen haar Europese titel op de massastart geprolongeerd. De Nederlandse schaatsster, die de zeges dit seizoen aaneenrijgt, maakte het voorbereidende werk van haar landgenote Marijke Groenewoud perfect af. Regerend wereldkampioene Groenewoud reed zelf naar het zilver. Bij de mannen konden de Nederlanders zich niet mengen in de strijd om de medailles. De Belg Bart Swings prolongeerde zijn Europese titel, Jorrit Bergsma eindigde als zesde. Schouten en Groenewoud vormen volgende maand in Peking ook een duo bij de Olympische Spelen. Bij de mannen gaat Bergsma samen met Sven Kramer van start, maar bij de EK werd zijn plaats ingenomen door Marcel Bosker. Samenwerking De massastart op het EK was voor de vrouwen dus een belangrijk moment om de samenwerking in een wedstrijd te testen. Dat pakte goed uit. "Uit het boekje", glunderde Schouten. "Het verliep zoals we het hadden bedacht, we konden het perfect uitvoeren."

Schouten en Groenewoud na massastart 'uit het boekje': 'Echt een teamoverwinning' - NOS

De Italiaanse Franscesca Lollobrigida, die in 2018 de eerste Europese titel op de massastart veroverde, gold vooraf als de grootste concurrente voor het Nederlandse duo. Lollobrigida nam vanaf de start de leiding in het peloton, met Schouten direct achter haar. Groenewoud reageerde op haar beurt op een aanval van de Russin Elena Sokhryakova, die als eerste versnelde voor de eerste tussensprint. Met nog twee ronden te gaan plaatste Groenewoud een indrukwekkende versnelling, met Schouten in haar kielzog. Schouten passeerde haar landgenote vlak voor de laatste bocht en sprintte onbedreigd naar haar tweede Europese titel op rij. Groenewoud bekroonde de goede samenwerking met een zilveren medaille. Het brons was voor de Russin Elizaveta Golubeva.

Chaos bij de mannen Bij de mannen was er vooraf veel onbegrip en onrust rond de olympische selectie voor de massastart. Bergsma had, in tegenstelling tot Schouten en Groenewoud, in Heerenveen niet de mogelijkheid om de olympische samenwerking met Kramer bij de EK af te stemmen. De wedstrijd bij de mannen verliep chaotisch. Bekijk de samenvatting hieronder.

Bergsma en Bosker spelen bijrol op chaotische massastart, Swings wint - NOS

Meteen vanaf de start probeerden er schaatsers weg te rijden. Al vroeg hadden vier ogenschijnlijk ongevaarlijke mannen een gaatje te pakken. Dat betekende dat de Nederlanders in de achtervolging moesten. Bergsma besloot uiteindelijk om zelf naar de ontsnapte schaatsers toe te rijden, waarvan het hele peloton kon profiteren. Toen de gevaarlijke Fransman Timothy Loubineaud met nog drie ronden te gaan weg reed, moesten de Nederlanders opnieuw aan de bak. Bergsma probeerde het nog een keer, maar die poging slaagde niet. In de laatste twee ronden waren hij en Bosker niet meer vooraan te bekennen. Swings profiteerde de hele wedstrijd slim van zijn tegenstanders en maakte het af in de sprint. Het zilver was voor de Zwitser Livio Wenger. De Rus Roeslan Zakharov sprintte naar het brons. Bergsma moest genoegen nemen met de zesde plaats, Bosker eindigde als achttiende. 'Wat een prutsers' Na de wedstrijd ontstond er wat verwarring, omdat sommige schaatsers - waaronder Bergsma - dachten dat er nog een ronde gereden moest worden. Achteraf bleek dat de bel voor de laatste ronde niet was geluid. "Wat een prutsers", verzuchtte Bergsma. "We kregen de bel terwijl we afsprintten. Met zulke fouten blijft het amateuristisch, dit hoort niet bij een olympisch onderdeel."