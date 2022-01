Willem Engel zet adres Kaag online, D66-leider doet aangifte

Dansleraar en anti-coronamaatregelenactivist Willem Engel heeft vanmiddag een tweet verspreid waarin het adres van D66-leider Sigrid Kaag te zien was. Hij deelde een verzoek om informatie uit het kadaster, met daarbij de postcode en het huisnummer van Kaag.

"Gezien de terrorismefinanciering en de banden met de Open Society Foundation die ook in sommige landen als een terroristische organisatie wordt gezien, willen wij weten op wie zijn naam deze woning staat", schreef hij erbij. Hij verontschuldigde zich bij voorbaat dat het waarschijnlijk om privégegevens gaat.

Kaag zal aangifte doen tegen Engel, laat een woordvoerder van de partij weten. Hij heeft verder geen commentaar op de kwestie.

Engel heeft op Twitter zo'n 14.000 volgers. Verschillende mensen reageerden boos op de actie en rapporteerden hem bij het socialemediaplatform. Engel reageerde daarop door te zeggen dat het geen oproep was tot geweld of intimidatie. De tweet van de activist is inmiddels verwijderd.

Eerder deze week liep een man met een brandende fakkel rond voor de deur van Kaag. Dat incident werd live gestreamd op sociale media. De man is aangehouden en ook tegen hem heeft de D66-leider aangifte gedaan.