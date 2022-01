Politie schiet gericht tijdens arrestatie van verdachte met mes in Den Haag

De politie heeft vanmiddag bij een aanhouding in Den Haag gericht geschoten op een verdachte met een mes. De verdachte is zonder verwondingen gearresteerd.

Rond 13.00 uur kreeg de politie een melding binnen over een bedreiging met een mes in een appartement in de wijk Moerwijk. Toen agenten er waren kwam de gewapende verdachte op hen af.

Een woordvoerder van de politie zegt tegen Omroep West dat is geprobeerd om de verdachte met pepperspray te overmeesteren. Toen dat niet werkte is er gericht geschoten op de benen van de verdachte, aldus de woordvoerder. Hij werd niet geraakt maar kon daarna wel worden aangehouden. Bij het incident raakte een agent lichtgewond.

Wat er precies voorafging aan de bedreiging wordt nog onderzocht. De politie hoort getuigen en heeft de verdachte meegenomen naar het bureau.