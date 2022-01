Na zes keer Van der Poel is nu Van der Haar Nederlands kampioen veldrijden

Lars van der Haar is zondag voor de derde keer Nederlands kampioen veldrijden geworden. De 30-jarige renner bleek op het parcours in Rucphen ongenaakbaar en reed bijna de gehele wedstrijd alleen op kop.

"Het betekent heel veel voor mij. Het is toch zeven jaar geleden. En het is het jaar van de truien", zei Van der Haar die eerder ook Europees kampioen werd.

De afgelopen zes jaar ging de nationale titel naar Mathieu van der Poel, maar de toprenner besloot om de rest van het veldritseizoen te laten schieten vanwege een hardnekkige rugblessure.

Door de afwezigheid van Van der Poel zijn Corné van Kessel en Van der Haar aan het eind van deze maand de enige Nederlanders die in Amerika aan de start van het WK verschijnen en ook in Rucphen was het duo voorin te vinden.