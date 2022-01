Verdachte van A2-incident John van den Heuvel vrijgelaten, situatie 'lijkt toeval'

In het voertuig van de man trof de politie volgens Van den Heuvel bij de aanhouding een bivakmuts en een cryptotelefoon aan. Dergelijke telefoons worden veel gebruikt door criminelen om beveiligde berichten te versturen. De advocaat van de man betwist dat er een cryptotelefoon in de auto van haar cliënt lag.

De man werd afgelopen donderdag op de snelweg tussen Maarssen en Breukelen aangehouden. Dat was vanwege wat de politie noemde "een verdachte situatie", waarbij een auto betrokken was met daarin een 'te beveiligen persoon' (TBP). Later bevestigde Van den Heuvel na berichtgeving door het AD dat het om hem ging.

Volgens het OM lijkt de situatie op toeval te berusten. "Het ging om een verdachte situatie waarop de politie heeft ingegrepen en waarnaar vervolgens een onderzoek is ingesteld", zegt een woordvoerder. Het landelijk parket wil verder niet in details treden omdat het politieonderzoek naar het incident nog niet is afgerond. "Maar het lijkt erop dat toeval tot de verdachte situatie heeft geleid".

De man die eerder werd opgepakt op de A2 in verband met het mogelijk achtervolgen van misdaadjournalist John van den Heuvel, is vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie heeft onvoldoende bewijs om hem nog langer vast te houden. De 36-jarige man blijft formeel wel nog verdachte.

Verdachte van A2-incident rond beveiligde persoon vanmiddag heengezonden op last van de officier van justitie. De man blijft formeel wel verdachte, maar er is onvoldoende bewijs om hem langer vast te houden. Verdachte situatie lijkt toeval te zijn. Politieonderzoek duurt voort.

Volgens Van den Heuvel zelf zou de man voorkomen in het dossier Marengo, het monsterproces rond Ridouan Taghi. Hij zou mogelijk klusjes hebben uitgevoerd rondom liquidaties.

De advocaat van de bestuurder, Veerle Hammerstein, zegt dat haar cliënt een strafblad heeft en eerder als getuige is gehoord in het Marengo-proces. Maar volgens de advocate berust het incident op een vergissing. Zij noemt het dan ook "meer dan terecht en verwacht dat hij is vrijgelaten". De man zou niet hebben geweten dat Van den Heuvel in de auto zat.

Hammerstein erkent dat hij een "gehaaste rijstijl" had en bevestigt dat hij een bivakmuts bij zich had. Die muts zou in een lunchtas hebben gezeten en door de man worden gebruikt voor zijn werk als monteur. Hammerstein ontkent dus dat er een cryptotelefoon in de auto lag. De politie noch het OM wil er iets over kwijt.

De misdaadjournalist zegt inmiddels op de hoogte te zijn gesteld over de redenen van de vrijlating. "Mij is verteld dat er onvoldoende bewijs is tegen de verdachte maar dat het onderzoek wordt voortgezet. Ik wacht de verdere ontwikkelingen af."