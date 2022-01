15-jarige jongen uit Middelburg zwaargewond na steekincident

In Middelburg is een 15-jarige jongen zwaargewond geraakt na een steekincident. Wat zich precies heeft afgespeeld, is nog niet duidelijk. De politie is een groot onderzoek gestart naar de toedracht en zoekt getuigen en camerabeelden.

Het incident gebeurde rond het middaguur op een grasveldje bij de Meanderlaan en De Overloper, in het zuidoostelijke deel van Middelburg. Er is nog niemand aangehouden.

"We zijn er druk mee bezig", zegt een woordvoerder van de Zeeuwse politie. "We hebben honden en helikopters ingezet, zijn een buurtonderzoek gestart en doen forensisch onderzoek." Volgens de woordvoerder kan zo'n groot onderzoek wel enkele uren tot zelfs dagen duren.

De zwaargewonde jongen is overgebracht naar het ziekenhuis.