De uitzending van 9 januari

Het Westen versus Rusland

De VS en andere westerse landen maken zich grote zorgen over een Russische troepenopbouw bij de grens met Oekraïne. Ze vrezen dat Moskou overweegt het Oost-Europese land binnen te vallen. De NAVO heeft gewaarschuwd dat Rusland een hoge prijs zal betalen als het Oekraïne binnenvalt. Maandag komen in Genève Amerikaanse en Russische diplomaten en militairen bij elkaar om de spanningen rond Oekraïne te bespreken.

We spreken vanavond met Judy Dempsey van van het Carnegie Instituut in Brussel. Zij analyseert de positie van 'het Westen'. In de studio praten we door over de positie van Rusland met Bob Deen, coördinator Rusland en Oost-Europa Centrum Clingendael.