Nuis verslaat Krol en verovert Europese titel, Scheperkamp grijpt nét naast goud

Kjeld Nuis heeft bij de EK afstanden de Europese titel op de 1.500 meter veroverd door titelhouder en wereldkampioen Thomas Krol te verslaan. Met 1.43,60 was Nuis drie tiende sneller dan zijn grote Nederlandse rivaal. Op de 500 meter verraste de jonge Merijn Scheperkamp bijna door de Europese titel te veroveren. In de laatste rit was de Pool Piotr Michalski 0,01 seconde sneller dan de 21-jarige Nederlander, die zich eind december verrassend kwalificeerde voor de Olympische Spelen. Scheperkamp veroverde het zilver met 34,61. Dai Dai N'tab reed met 34,76 naar het brons. Eerste titel Nuis Voor Nuis was het zijn eerste Europese titel. En dit is er één die telt, vindt hij: "De eerste titel in twee jaar, dat is mooi. Een Europese titel had ik nog niet, ik ben megablij", reageerde Nuis. Bekijk de reactie van Nuis hieronder.

Nuis dolblij met EK-goud: 'Eerste titel in twee jaar, dat is mooi' - NOS

Olympisch kampioen Nuis reed in de voorlaatste rit tegen Peder Kongshaug. Na een valse start opende hij een stuk sneller dan de Noor. Op de kruising kon hij net voorlangs glippen, waardoor Nuis weinig aan zijn tegenstander had. Dat deerde hem ogenschijnlijk niet; dankzij een sterk slot was Nuis sneller dan bij het olympisch kwalificatietoernooi. Zilver voor Krol Krol kon zich in de slotrit richten op de tijd van Nuis. Hij ging een stuk sneller van start, maar dat kon hij in de laatste twee ronden niet volhouden. Met 1.43,91 moest Krol genoegen nemen met het zilver. Het brons was voor de Noor Allan Dahl Johansson (1.44,16).

Live bij de NOS De slotdag van de Europese kampioenschappen afstanden is live te volgen bij de NOS, via Studio Sport op NPO 1 en een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Bekijk het programma hieronder.

Krol en Nuis streden dit seizoen al vaker tegen elkaar om de winst. Vorige week was Nuis de wereldkampioen op de 1.500 meter met tweehonderdste de baas bij het olympisch kwalificatietoernooi. Afgelopen vrijdag was Krol bij de EK weer de betere op de 1.000 meter, de afstand waarop regerend kampioen Nuis zich tot zijn afgrijzen niet heeft geplaatst voor Peking. Snel tiende Tijmen Snel eindigde met 1.46,61 als tiende. De 24-jarige schaatser eindigde eind december bij het olympisch kwalificatietoernooi als derde op de 1.500 meter, maar de selectiecommissie van de KNSB besloot hem ondanks die goede uitgangspositie toch thuis te laten. Marcel Bosker neemt in Peking zijn plaats in (tot ongenoegen van Patrick Roest) zodat hij ook kan uitkomen op de ploegenachtervolging. Zaterdag veroverde Snel wel goud op de teamsprint, samen met Scheperkamp en Kai Verbij.

Programma EK afstanden zondag - NOS

Bij de EK afstanden kunnen de schaatsers zich voor de laatste keer meten met de Europese top. Bij de Olympische Spelen, die op 4 februari van start gaan in Peking, komt de concurrentie voor Krol en Nuis vooral van buiten Europa. In China kunnen de Nederlanders op de 1.500 meter serieuze tegenstand verwachten van de Amerikaan Joey Mantia (twee wereldbekerzeges dit seizoen), Ning Zhongyan uit China en Kim Min-Seok uit Korea (beiden een WB-overwinning).

NOS Olympische Podcast Meer weten over Thomas Krol? Luister dan naar de NOS Olympische Podcast, waarin hij het onder andere heeft over zijn liefde voor fietsen, zijn passie voor vliegen en de waarde van individueel goud ten opzichte van de teamsprint en de ploegenachtervolging.

Op de 500 meter spelen de Nederlandse sprinters dit seizoen een bijrol. N'tab presteerde het beste met een zesde plaats in de wereldbeker in Stavanger. De Japanners, Russen, de Chinees Tinyu Gao en de Canadees Laurent Dubreuil maakten seizoen de grootste indruk op de kortste sprintafstand. N'tab kreeg begin deze week een flinke teleurstelling te verwerken. Hij eindigde bij het olympisch kwalificatietoernooi als tweede op de 500 meter, maar hij viel net als Snel buiten de boot omdat de KNSB besloot om gebruik te maken van de aanwijsplekken voor Sven Kramer en Marcel Bosker. Scheperkamp baalt Op de 500 meter bevestigde Scheperkamp in een rechtstreeks duel de uitslag van het OKT. De jonge Scheperkamp bleef zijn trainingspartner duidelijk voor. Verbij eindigde met 34,76 als vierde. "Ik baal wel", reageerde Scheperkamp na zijn rit. "Ik moet er wel tevreden mee zijn, maar als je op een honderdste verliest, dan baal je wel." Titelhouder Pavel Koelizjnikov was er niet bij in Heerenveen. De Russische houder van het wereldrecord presteert al het hele seizoen teleurstellend en besloot om geen risico te nemen door af te reizen naar Nederland, net als de sterke sprinters Roeslan Moerasjov en Artem Arefyev.