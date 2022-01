Nuis verslaat Krol en verovert Europese titel op 1.500 meter

Kjeld Nuis heeft bij de EK afstanden de Europese titel op de 1.500 meter veroverd door titelhouder en wereldkampioen Thomas Krol te verslaan. Met 1.43,60 was Nuis drie tiende sneller dan zijn grote Nederlandse rivaal.

Olympisch kampioen Nuis reed in de voorlaatste rit tegen Peder Kongshaug. Na een valse start opende hij een stuk sneller dan de Noor. Op de kruising kon hij net voorlangs glippen, waardoor Nuis weinig aan zijn tegenstander had. Dat deerde hem ogenschijnlijk niet; dankzij een sterk slot was Nuis sneller dan bij het olympisch kwalificatietoernooi.

Krol kon zich in de slotrit richten op de tijd van Nuis. Hij ging een stuk sneller van start, maar dat kon hij in de laatste twee ronden niet volhouden. Met 1.43,91 moest Krol genoegen nemen met het zilver. Het brons was voor de Noor Allan Dahl Johansson (1.44,16).

Krol en Nuis streden dit seizoen al vaker tegen elkaar om de winst. Vorige week was Nuis de wereldkampioen op de 1.500 meter ook al de baas bij het olympisch kwalificatietoernooi. Afgelopen vrijdag was Krol bij de EK weer de betere op de 1.000 meter, de afstand waarop regerend kampioen Nuis zich tot zijn afgrijzen niet heeft geplaatst voor Peking.

Snel tiende

Tijmen Snel eindigde met 1.46,61 als tiende. De 24-jarige schaatser eindigde eind december bij het olympisch kwalificatietoernooi als derde op de 1.500 meter, maar de selectiecommissie van de KNSB besloot hem ondanks die goede uitgangspositie toch thuis te laten.

Marcel Bosker neemt in Peking zijn plaats in (tot ongenoegen van Patrick Roest) zodat hij ook kan uitkomen op de ploegenachtervolging. Zaterdag veroverde Snel wel goud op de teamsprint. Bosker komt later vandaag nog in actie op de massastart.