FC Volendam ook na vissersderby koploper eerste divisie, Mühren scoort weer

Real Madrid heeft Karim Benzema, Liverpool heeft Mohamed Salah en FC Volendam heeft Robert Mühren. De man die aan het begin van het seizoen overkwam van SC Cambuur scoorde vandaag weer en hielp Volendam aan een overwinning tegen Telstar (2-1). 'Het andere Oranje' verstevigt hierdoor de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie.

Vanaf het begin van de wedstrijd was duidelijk dat Volendam het niet makkelijk zou krijgen in de 'vissersderby'. Telstar-spits Glynor Plet kopte al na vijf minuten raak uit een corner (0-1). Volendam-verdediger Mike Eerdhuijzen deed na een halfuur precies hetzelfde. Ook hij dirigeerde de bal uit een hoekschop diagonaal in de hoek (1-1).

Telstar speelde goed in de eerste helft, maar had het volledig aan zichzelf te danken dat het nog voor rust op achterstand kwam. Verdediger Siebe Vandermeulen verspeelde de bal heel erg simpel aan Robert Mühren, die vervolgens de bal achter Telstar-doelman Ronald Koeman junior wist te krijgen (2-1). Het is voor Mühren de twintigste goal dit seizoen.