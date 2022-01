Oppermachtige Leerdam prolongeert titel op 1.000 meter, EK-zilver voor Kok

Jutta Leerdam heeft bij de EK afstanden in Heerenveen voor de tweede keer op rij de Europese titel op de 1.000 meter veroverd. De vice-wereldkampioene was in Thialf maar liefst 1,19 seconden sneller dan Femke Kok, die het zilver pakte. Ook Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Irene Schouten veroverden een Europese titel. Op de ploegenachtervolging was het Nederlandse trio sneller dan ooit in Thialf. 'Opvallend blij' Met 1.13,60 reed Leerdam de derde tijd ooit in Thialf. Daar was ze blij mee; de vaak zelfkritische Leerdam juichte uitbundig nadat ze haar tijd had gezien. "Ik kan hier meer tevreden mee zijn dan met het OKT. Als ik elke keer zo'n stapje maak, gaat het straks nog beter", doelde Leerdam op de Olympische Spelen.

Leerdam 'opvallend blij' met EK-goud? 'Meer tevreden dan met OKT' - NOS

Ook Kok was blij met haar zilveren medaille. De sprintster wist zich eind december namelijk niet te plaatsen voor de olympische 1.000 meter. Bij de EK kreeg ze een kans op sportieve revanche. Ze mocht de plaats innemen van Wüst, die wel een olympisch ticket op zak heeft. Met 1.14,80 bleek zilver wel het hoogst haalbare. Het brons was voor de Russin Darja Katsjanova. Michelle de Jong was met 1.15,68 de derde Nederlandse op de zesde plaats. Op de 1.000 meter is Leerdam de grootste Nederlandse troef voor een medaille in Peking. De Amerikaanse Brittany Bowe en de Japanse Miho Takagi en Nao Kodaira zijn op basis van de wereldbekers haar grootste concurrenten. Antoinette de Jong mag in China ook van start op de 1.000 meter. Zij eindigde bij het olympisch kwalificatietoernooi als tweede, achter Leerdam en voor Wüst.

Baanrecord op ploegenachtervolging Op de ploegenachtervolging greep Nederland voor de derde keer op rij de Europese titel. Wüst, De Jong en Schouten zetten in hun laatste race voor de Olympische Spelen hun overwinning extra kracht bij door met 2.54,12 een baanrecord te rijden.

Wüst, De Jong en Schouten rijden baanrecord bij generale repetitie voor Peking - NOS

Het Oranje-trio was maar liefst 4,42 seconde sneller dan Noorwegen, dat het zilver veroverde. De Russische ploeg, die geen ideale voorbereiding kende vanwege coronagevallen en verplichte isolatie, greep het brons. Bij de derde editie van de EK afstanden nam Wüst de start voor haar rekening. Daarmee pakte de Nederlandse ploeg meteen al een seconde op Noorwegen, dat in de voorlaatste rit met 2.58,54 de snelste tijd tot dan toe had neergezet. Strategisch plan Met de sterke De Jong en Schouten, allebei al goed voor een Europese titel dit weekeinde, wist het Oranje-trio de voorsprong snel nog verder uit te bouwen. "We hebben een beter strategisch plan bedacht", zo verklaarde Wüst de snelle tijd na het Wilhelmus. "Zo kwam iedereen beter tot zijn recht. We hebben goed samengewerkt, goed geduwd. Maar er kunnen ook nog wel wat dingen beter."

Schaatssters pakken goud en baanrecord met 'beter strategisch plan': 'Goed samengewerkt' - NOS

Voor Wüst, De Jong en Schouten was de rit op het EK een belangrijk moment om nog een keer te "oefenen" op het teamonderdeel. De drie schaatssters rijden voor verschillende ploegen, waardoor het vaak moeilijk is om trainingen te plannen. "We hebben wel afgesproken dat we hierop gaan trainen, want dit is gewoon een kans op een gouden medaille. De volgende training staat al gepland", zei Schouten.

