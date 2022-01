Geslaagde generale voor Wüst, Schouten en De Jong met EK-goud en baanrecord

Wüst, De Jong en Schouten rijden baanrecord bij generale repetitie voor Peking - NOS

Het Oranje-trio was maar liefst 4,42 seconde sneller dan Noorwegen, dat het zilver veroverde. De Russische ploeg, die geen ideale voorbereiding kende vanwege coronagevallen en verplichte isolatie, greep het brons. Bij de derde editie van de EK afstanden nam Wüst de start voor haar rekening. Daarmee pakte de Nederlandse ploeg meteen al een seconde op Noorwegen, dat in de voorlaatste rit met 2.58,54 de snelste tijd tot dan toe had neergezet. Strategisch plan Met de sterke De Jong en Schouten, allebei al goed voor een Europese titel dit weekeinde, wist het Oranje-trio de voorsprong snel nog verder uit te bouwen. "We hebben een beter strategisch plan bedacht", zo verklaarde Wüst de snelle tijd na het Wilhelmus. "Zo kwam iedereen beter tot zijn recht. We hebben goed samengewerkt, goed geduwd. Maar er kunnen ook nog wel wat dingen beter."

Voor Wüst, De Jong en Schouten was de rit op het EK een belangrijk moment om nog een keer te "oefenen" op het teamonderdeel. De drie schaatssters rijden voor verschillende ploegen, waardoor het vaak moeilijk is om trainingen te plannen. "We hebben wel afgesproken dat we hierop gaan trainen, want dit is gewoon een kans op een gouden medaille. De volgende training staat al gepland", zei Schouten.

