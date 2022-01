Feilloze Vos kroont zich voor zevende keer tot Nederlands kampioene veldrijden

Marianne Vos heeft voor de zevende keer in haar loopbaan de NK veldrijden op haar naam geschreven. De 34-jarige renster troefde de andere topfavoriete Lucinda Brand af en kwam solo over de finishstreep.

Het groepje achtervolgers wist Vos en Brand in de tweede ronde weer te achterhalen, maar Vos plaatste niet lang daarna opnieuw een aanval. In rap tempo sloeg ze een gat en daarachter waren ze niet bij machte om het dicht te rijden.

Ultieme inhaalpoging blijft uit

Brand, die afgelopen jaar de titels aaneenreeg, was drie weken geleden ook al afgetroefd door Vos in Rucphen, bij de wereldbekerwedstrijd. De wereldkampioene probeerde het nog wel met een ultieme inhaalpoging, maar kwam nooit echt in de buurt van de ontketende Vos.

Brand moest genoegen nemen met de tweede plaats, die Ceylin del Carmen Alvarado achter zich wist te houden. Alvarado, de winnares van de vorige NK, kon haar titel dus niet prolongeren.

Voor Vos betekende het de zevende nationale titel in het veldrijden. Alleen Daphny van den Brand (11) won vaker de NK. "Een kampioenschap is altijd bijzonder. En als je weet wat de concurrentie hier is, dan weet je ook dat het een zwaarbevochten titel is", zei Vos na afloop.

Bekijk hieronder de interviews met Marianne Vos en Lucinda Brand.