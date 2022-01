Rutte IV maakt zich op voor bordesfoto: 'Je moet heel goed letten op wat je aantrekt'

De foto heeft ze "ergens in huis staan" maar ze kijkt er niet vaak naar, zegt minister van Staat Sybilla Dekker. Zij stond in 2003 op het bordes van Huis ten Bosch als minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in het kabinet-Balkenende II. "Ik was niet echt nerveus. Het formele moment is dan al geweest, de beëdiging. Maar het is toch wel bijzonder, met de hele ploeg sta je daar dan."

De traditie om de nieuwe ploeg rond het staatshoofd op de gevoelige plaat te vereeuwigen, stamt uit het begin van de jaren 70 van de vorige eeuw. Het kabinet-Biesheuvel was in 1971 het eerste kabinet dat op de trappen van paleis Huis ten Bosch voor de camera's verscheen.

Dekker kan zich nog herinneren dat ze na haar beëdiging naar buiten kwam en naar haar plek werd gewezen. "Je staat niet zomaar op die plek. Dat is keurig aangewezen met een plakkertje op de grond en daar word je naartoe geleid." Vooral de fotografen die op laddertjes staan voor de beste foto, staan haar nog helder voor de geest.

Ook minister van Defensie in het kabinet-Balkenende IV, Eimert van Middelkoop, kan zich de "haag van journalisten" nog goed voor de geest halen. "Je weet: die vereeuwigen het moment. Ik was mij ervan bewust dat ik deel uitmaakte van een heel oud ceremonieel."

Mannen kleden zich om

Voor de mannen in een nieuw kabinet kent de dag van de beëdiging ook een omkleed-moment. Als ze voor het staatshoofd verschijnen om de eed of de gelofte af te leggen, dragen ze zoals de regels voorschijven een jacquet. Maar op het bordes is tenue de ville, oftewel een donker pak, de dresscode.

Arendo Joustra, hoofdredacteur van EW Magazine, vertelde vandaag in WNL op Zondag dat ze dat te danken hebben aan koningin Juliana, die naar verluidt niet met een "stel begrafenisondernemers" op de foto wilde. Het verkleden gebeurt gezamenlijk in een zaaltje van het paleis. "Dat schept een band, met wildvreemde mannen in je onderbroek staan", zei Joustra daarover.

Foto in de hal

Een van die fotografen uit de 'journalistenhaag' is Werry Crone. Sinds de presentatie van het kabinet-Van Agt II in 1981 is de 66-jarige voormalige staffotograaf van Trouw bij elke bordesscène geweest. Vrijwel altijd waren die op het bordes van Huis ten Bosch, maar de eerste keer in 1981 was het weer te slecht en moest de foto in de hal van het paleis worden genomen.

"Op het bordes kun je mensen in rijtjes neerzetten. Binnen werd het wel lastiger. In Huis ten Bosch heb je twee trappen in de hal, daar konden mensen op staan, maar het is niet het beeld dat je wilt hebben. Maar ja: die foto moest er natuurlijk wel komen."