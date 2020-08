Wereldkampioen Márquez naar verwachting twee tot drie maanden uitgeschakeld

Motorcoureur Marc Márquez komt nog zeker twee tot drie maanden niet in actie in de MotoGP-klasse. De regerend wereldkampioen moet herstellen van een gebroken arm.

De Spanjaard brak zijn rechterbovenarm bij een crash in de eerste race van dit jaar in Jerez op 19 juli. Hij onderging een operatie, maar forceerde de plaat die in z'n arm was gezet bij het openen van een raam. Een tweede ingreep was daardoor noodzakelijk, waarna de artsen adviseerden lange tijd rust te nemen.

Geen datum voor rentree

"Het doel van zowel Márquez als Honda (het team van Márquez, red.) is om pas terug te keren als zijn arm volledig hersteld is", aldus Alberto Puig, teammanager van Honda, in een verklaring. "Het gaat naar verwachting nog twee of drie maanden duren voordat Marc weer op zijn motor kan zitten." Puig heeft geen datum geplakt op de rentree van Márquez.

Márquez sloeg door de blessure al drie GP's over. Mogelijk komt hij helemaal niet meer in actie dit seizoen, want op 22 november is de laatste race.

Márquez kwam bij de MotoGP-race in Jerez hard ten val: