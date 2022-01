Politie grijpt in bij illegale feesten in Spaarndam en Haarlem

De politie heeft vannacht ingegrepen bij twee illegale feesten in Spaarndam en Haarlem. In Spaarndam wist de politie te voorkomen dat er een feest zou worden gevierd op een boot. Op het feest in Haarlem waren zo'n 400 mensen afgekomen. De politie heeft dat feest beëindigd.

Het feest in Spaarndam kwam aan het licht toen de politie op sociale media stuitte op uitnodigingen voor een aqua boat party. Het feest zou 's avonds beginnen en duren tot 04.00 uur. In de omgeving van de opstapplaats vonden agenten een sloep die kennelijk bedoeld was om bezoekers naar de feestboot te brengen. Die feestboot bleek te varen op een zijtak van het Noordzeekanaal.

Op de boot lagen volgens de politie veel fusten bier en 82 liter lachgas. De negentien mensen aan boord hebben een bekeuring gekregen voor overtreding van de coronaregels.

Professioneel opgezet

De politie kwam het feest in Haarlem rond 02.30 uur op het spoor tijdens een surveillance, meldt NH Nieuws. Het feest was volgens de politie professioneel opgezet. Zo was er een geluidsinstallatie, een bar met een prijslijst en de mogelijkheid om te pinnen. Ook hadden bezoekers volgens de politie entree betaald om binnen te komen.

Er zijn geen mensen aangehouden of boetes uitgedeeld. Het onderzoek van de politie richt zich nu op de organisatie van het feest.

Bij het zien van de politie vertrokken de feestvierders zonder problemen: