Nadal maakt zich met ATP-titel in Melbourne klaar voor Australian Open

Nadal is door de zege de eerste speler die negentien jaar op rij een ATP-titel wint, hij had dat record al samen met Roger Federer en Andre Agassi (beiden achttien titels).

Wat daar ook op heeft gestaan, het hielp de Amerikaan - die voor het eerst in een eindstrijd stond - niet aan zijn allereerste titel. In de tweede set schakelde Nadal een tandje bij en plaatste hij op 4-3 de beslissende break en trok hij de zege naar zich toe.

Cressy vocht voor wat hij waard was en haalde een uitstekend niveau. Een opvallend moment tussen de games door: terwijl Nadal zijn waterflesjes rechtzette, haalde Cressy een notitieboekje tevoorschijn.

De ontlading was groot bij de Spanjaard, die sinds Roland Garros vorige zomer niet meer in een eindstrijd stond. Vanwege een voetblessure miste Nadal een groot deel van 2021.

In de eerste set had de twintigvoudig grandslamwinnaar de grootste moeite met qualifier Cressy, die op de wereldranglijst op plek 112 staat. Een tiebreak moest de beslissing brengen. Cressy kreeg een setpunt op eigen service, maar Nadal trok aan het langste eind.

Rafael Nadal heeft het ATP-toernooi in Melbourne op zijn naam geschreven, het is de 89ste ATP-titel voor de Spanjaard. Nadal was in de finale met 7-6 (6), 6-3 te sterk voor de Amerikaan Maxime Cressy.

Eerder in het toernooi stonden de Nederlanders Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor ook op de Australische hardcourtvelden. Laatstgenoemde zou het in de kwartfinales opnemen tegen Nadal, maar een voetblessure gooide roet in het eten.

Griekspoor bereikte voor het eerst in zijn loopbaan de kwartfinales van een ATP-toernooi. Uit voorzorg heeft de 25-jarige tennisser zich ook afgemeld voor het ATP-toernooi in Sydney volgende week. Deelname aan de Australian Open, dat op 17 januari begint, komt volgens Griekspoor niet in gevaar.

Na het uitvallen van Griekspoor waren alle ogen gericht op Van de Zandschulp die wel zijn kwartfinale speelde. De Veenendaler verspeelde echter op 5-3 in de derde set twee matchpoints en zag de zege alsnog naar Grigor Dimitrov gaan.

ATP Cup prooi voor Canada

Canada heeft de derde editie van de ATP Cup gewonnen. Denis Shapovalov pakte in de finale in Sydney het eerste punt tegen Pablo Carreno (6-4, 6-3) waarna Félix Auger-Aliassime tegen Roberto Bautista de klus klaarde: 7-6 (3), 6-3.

Vooral Auger-Aliassime (ATP-11) maakte er tegen Bautista (ATP-19) een mooie wedstrijd van. De Canadees sleepte met aanvallend spel na anderhalf uur, twee breaks en zes minibreaks de eerste set uit het vuur. Bij Bautista was de tank leeg. Hij bood dapper weerstand, maar kwam een break in de achtste game niet te boven.

Canada werd zo de opvolger van Servië (2020) en Rusland (2021).