Kaag niet op bordes vanwege positieve coronatest

Sigrid Kaag, de beoogd minister van Financiën en vicepremier, is morgen niet aanwezig bij de beëdiging van het nieuwe kabinet. De D66-politica is positief getest op corona, laat ze op Twitter weten.

Haar beëdiging door koning Willem-Alexander zal daarom digitaal gebeuren. Daarna zal ze niet verschijnen op het bordes van paleis Noordeinde, voor de traditionele bordesfoto, die volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) wel gewoon doorgaat.

"Het is een iets andere start dan ik had gehoopt, maar ik ga vol energie aan de slag," schrijft Kaag. Ze zat al in quarantaine, omdat iemand in haar directe omgeving positief was getest. Ze was om die reden gisteren ook niet bij het constituerend beraad, de eerste vergadering van de nieuwe regeringsploeg.

Die zelfisolatie duurt nu dus langer. Ze voelt zich naar eigen zeggen "verder gelukkig prima".