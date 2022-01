Homohaat tegen voetballer Josh Cavallo bij wedstrijd: 'Mag niet geaccepteerd worden'

Cavallo kwam in oktober vorig jaar uit de kast. Hij noemde het toen "verbazingwekkend" dat hij de enige is op het hoogste niveau. De voetballer sprak de hoop uit dat dat verandert, en wilde laten zien dat "iedereen welkom is in de voetbalwereld".

"Aan alle andere mensen die worstelen en bang zijn, wie dat ook zijn, wil ik laten zien dat ze niemand anders moeten zijn dan zichzelf", schreef hij destijds.

Adelaide United schrijft in een bericht op hun website dat ze "geschokt" zijn over het "gescheld". "Josh laat enorme moed zien en we blijven hem bijstaan in het veroordelen van dit gedrag." De club hoopt dat de daders geïdentificeerd en vervolgd kunnen worden.

Ook Melbourne Victory veroordeelt de homofobe leuzen: "We zien voetbal als een platform dat fans verenigt, wat hun achtergrond ook is." De club wil fans die "deze normen" overtreden, van toekomstige wedstrijden weren.

Cavallo sluit zijn bericht af met een dankwoord voor fans die hem hebben bijgestaan na de homohaat. "Alle positieve berichten, liefde en steun wegen zwaarder dan de negatieve."