Eerste duel dit seizoen afgelast door corona: streep door Excelsior-ADO

De eerstedivisiewedstrijd Excelsior-ADO Den Haag is afgelast vanwege coronabesmettingen bij de thuisploeg. Het is het eerste officiรซle duel in het Nederlandse betaald voetbal dat dit seizoen niet doorgaat door corona.

In het seizoen 2020/21 werden in de eredivisie en eerste divisie meerdere wedstrijden afgelast door corona. In het seizoen daarvoor werd de competitie zelfs afgebroken.

De wedstrijd tussen Excelsior en ADO Den Haag stond zondag om 14.30 uur op het programma. "Ondanks dat wij er als club alles aan doen om besmettingen tegen te gaan en ons houden aan de richtlijnen en een strikt testbeleid hanteren, zijn verschillende spelers en stafleden de afgelopen dagen positief getest", zo meldt Excelsior.