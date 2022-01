Negatieve tests en veiligheid: voetbal op tweede plan bij Afrika Cup

Na weken van getouwtrek over het afstaan van spelers, trappen gastland Kameroen en Burkina Faso vanmiddag om 17.00 uur de Afrika Cup dan eindelijk in gang. De komende weken jagen 24 landen op de Afrikaanse titel én negatieve coronatests.

En met name dat laatste zal voor veel selecties een grote zorg zijn. De afgelopen dagen kampten meerdere ploegen met corona-uitbraken. Zo moest favoriet Egypte de vlucht naar Kameroen vrijdag uitstellen na meerdere positieve tests. Een dag later konden Mo Salah en zijn ploeggenoten alsnog afreizen naar West-Afrika.

Ook Kaapverdië, Senegal, Guinee, Tunesië en debutant Gambia melden coronagevallen binnen hun selecties en moeten spelers thuislaten. Arsenal-sterspeler Pierre-Emerick Aubameyang werd eerder deze week samen met twee andere ploeggenoten positief getest in het trainingskamp in Gabon.

Saillant detail is dat Aubameyang daags voor de positieve test feestend met ploeggenoten gesignaleerd was in Dubai. Of de aanvaller maandag in actie kan komen tegen de Comoren is niet bekend.

Elf beschikbare spelers

De Afrikaanse voetbalbond, CAF, heeft laten weten dat in uitzonderlijke gevallen de organisatie 'de juiste beslissing zal nemen.' Daarnaast maakte de bond zaterdag bekend dat landen gewoon in actie moeten komen wanneer ze minimaal elf spelers beschikbaar hebben, ook als er geen keeper bij die elf spelers zit.

Wanneer een team geen elf spelers beschikbaar heeft, zal de wedstrijd automatisch met 2-0 worden verloren.