Kwalificatieduel Europa League tijdens warming-up afgelast wegens corona

En daar wordt het verhaal leuk. De Kosovaarse club spitte de reglementen door en vond een maas in de reglementen.

Vanwege corona zijn er speciale regels van toepassing op de kwalificatiefase en de play-offs. Een daarvan houdt in dat een wedstrijd wordt verzet als er minder dan 13 spelers beschikbaar zijn. Een club mag dan spelers inzetten die niet bij de UEFA zijn geregistreerd, op voorwaarde dat die spelers zijn geregistreerd bij hun nationale bond.

En zo schoten zeven Kosovaarse clubs, luisterend naar de namen Feronikel, Llapi, Trepca 89, Flamurtar, Balkans, Drenica and Vushtrri te hulp. Er werden acht spelers voor één wedstrijd gehuurd, om zo tot een representatief elftal te komen. Succes in Europa helpt iedereen in het voetbal in Kosovo, stelde club in een verklaring.

De acht spelers werden na meerdere coronatests ingevlogen, trainden twee keer mee en waren klaar om te spelen. Het verhaal bleek te mooi om waar te zijn. Opnieuw bleken er spelers van Pristina besmet te zijn. Isolatie in het hotel was wat restte en voor de tweede keer bleef het deel van Pristina op het voetbalveld leeg, terwijl de Red Imps al druk bezig waren met hun warming-up.