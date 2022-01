Topvorm voor snowboarder Van der Velden vlak voor Peking: tweede in wereldbeker

Van der Velden, die in de kwalificaties ook al topvorm toonde met de beste run (95,75). was al zeker van deelname aan de Winterspelen.

De 21-jarige Nederlander was in zijn eerste run de beste van de zestien deelnemers met 76,56. Die score bleef ook in de tweede finalerun lang bovenaan de leaderboard staan totdat de Amerikaan Redmond Gerard er met 82,88 overheen ging.

Snowboarder Niek van der Velden heeft, 27 dagen voor de Olympische Winterspelen van Peking, net naast de overwinning gegrepen in een wereldbekerwedstrijd op het onderdeel slopestyle. Hij zette op Mammoth Mountain in Californië de tweede score neer; zijn beste resultaat ooit.

Vier jaar geleden was de snowboarder uit het Brabantse Nispen ook geplaatst voor de Olympische Spelen, maar nog voordat hij in actie kon komen in Pyeongchang liep de destijds 17-jarige havo-scholier een zware breuk in zijn rechterarm op bij een valpartij op een training.

Peperkamp zesde

Melissa Peperkamp kwam ook in actie in Californië. Ze had zich met 70,62 punten als zevende geplaatst voor de finale, die over twee runs ging. Daarin was haar hoogste score 67,02 punten en ze werd daarmee zesde. De 17-jarige Zelhemse, die ook al zeker is van olympische deelname, eindigde twee keer hoger in een WB-wedstrijd.