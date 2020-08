Gewonde op kartbaan in Uden

Bij een ongeluk op een kartbaan in Uden is vanmiddag een persoon ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Er waren geen andere karts bij het ongeval betrokken. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Brabant.

Mensen die het ongeval zagen gebeuren, krijgen slachtofferhulp aangeboden, zegt de politie.

De Nederlandse Voedsel- en Waterautoriteit doet onderzoek naar de kart. Een woordvoerder zei aanvankelijk dat de kartbaan op last van de NVWA was gesloten, maar kwam daar kort erna van terug.