FC Emmen komt niet in problemen op kunstgras van FC Den Bosch: 0-2

Een uitwedstrijd op kunstgras tegen een middenmoter op een gure zaterdagavond, het had zomaar een vervelende voetbalavond kunnen worden voor FC Emmen. Maar de ploeg van trainer Dick Lukkien, nummer drie in de Keuken Kampioen Divisie, tikte zich toch vrij eenvoudig naar een overwinning op FC Den Bosch: 0-2.

Het eerste half uur had Emmen het overwicht, toch kwam het niet tot levensgrote kansen. De bezoekers voerden de druk langzaam op, maar Den Bosch hield prima stand - tot in minuut 28 een afvallende bal in de richting van rechtsback Keziah Veendorp vloog.

De verdediger legde de bal via zijn borst keurig klaar voor zijn rechter en haalde gedecideerd uit. Na een vervelende stuit voor doelman Wouter van der Steen, het doorschieten van de bal door het natte kunstgras en wat hulp van de paal vloog de bal binnen.

Beslissing valt in slotfase

De goal gaf Emmen meer grip op de wedstrijd, meer vertrouwen ook, en het begon makkelijker te voetballen. Den Bosch, dat zich voor de 0-1 dapper weerde, werd na de openingstreffer steeds verder naar achter geduwd. Het fluitsignaal voor de rust kwam Den Bosch niet verkeerd uit.

In het kwartier na rust waren de rollen even omgedraaid: Den Bosch was feller en beter. Maar: geen 1-1. Langzaam maar zeker kreeg Emmen weer meer controle, maar het spel sprankelde niet.

Het laatste half uur, gespeeld in de stromende regen, werd bedeesd uitgespeeld. De beslissing viel in minuut 85: de beste man van het veld, Jasin-Amin Assehnoun, brak door op rechts, waarna Rui Mendes een niet te missen kans kreeg.

Emmen komt naast Excelsior

Door de overwinning komt FC Emmen op 42 punten, gedeeld derde met Excelsior, dat zondag nog in actie komt. Net als koploper FC Volendam. Later vanavond staan NAC en FC Eindhoven nog tegenover elkaar.